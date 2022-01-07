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Объявлена посадка на рейс из Краснодара в Пензу, который ранее был отложен

18:07 | 07.01.2022 | Общество

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Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Посадка объявлена на рейс А4-397 авиакомпании «Азимут» сообщением «Краснодар — Пенза», который ранее был отложен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Объявлена посадка на рейс из Краснодара в Пензу, который ранее был отложен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в частности, указано ожидаемое время отправления — 18.30.

Прибыть в Пензу самолет должен примерно через два часа после отправления — в 20.25.

По плану самолет должен был вылететь 7 января в 13.05 и прибыть в Пензу в 15.00, однако рейс был отложен сначала до 17.00, затем до 18.00.

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из пассажиров, после двух часов ожидания всех обеспечили питьевой водой.

Тем временем рейс из Пензы в Краснодар, который должен был отправиться в 17.00, отложен до 21.10.

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