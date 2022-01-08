В Пензенской области с начала года произошло 36 пожаров, погибли 11 человек Общество

Пенза, 8 января 2022. PenzaNews. 36 пожаров, в результате которых 11 человек погибли, произошло на территории Пензенской области с 1 по 7 января 2022 года. Это следует из сообщения, размещенного на сайте ГУ МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем подчеркивается, что сотрудники ведомства ежедневно проводят профилактические рейды, вручают гражданам памятки о соблюдении требований пожарной безопасности, ведут разъяснительную работу с населением.

Кроме того, как указано в тексте, большое внимание уделяется системе наружного противопожарного водоснабжения, содержанию пожарных гидрантов.

Вместе с тем в нем отмечается, что все проводимые мероприятия будут бесполезны, если сами жители не перестанут проявлять беспечность.

«Уважаемые жители Пензенской области! Праздничные дни у вас продолжаются, и, чтобы не омрачать себе праздник, сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области просят вас обратить свое внимание не на спиртные напитки, а на соблюдение требований пожарной безопасности. Пригласите специалистов и проведите ремонт электроснабжения, печного отопления. Уделите внимание своим родителям и детям. Сходите с семьей покататься на лыжах, на коньках. Проведите оставшиеся праздничные дни с пользой», — сказано в сообщении.