«Поволжуправтодор» готов привлечь к снегоочистке дорог в Пензенской области около 200 единиц техники Общество

Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Около 200 единиц техники в случае необходимости готово привлечь ФКУ «Поволжуправтодор» к снегоочистке федеральных автодорог на территории Пензенской области в период с 12 по 15 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 11 января.

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«В эти дни синоптики прогнозируют мощный циклон с обильным снегопадом и порывистым ветром. Дорожные службы готовятся к работе в усиленном режиме. На сложных и затяжных подъемах будет организовано дежурство тяжелой техники, которая при необходимости окажет помощь большегрузным автомобилям. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дороге», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что контроль за ситуацией осуществляется в том числе посредством установленных вдоль федеральных автодорог систем метео- и видеонаблюдения.

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит водителей быть внимательными, осторожными, соблюдать дистанцию и боковой интервал, следовать требованиям дорожных знаков, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям», — добавляется в пресс-релизе.