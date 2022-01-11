Мутовкин и Краснов проверили содержание безнадзорных животных в пензенском питомнике
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Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин и его заместитель Иван Краснов проверили содержание безнадзорных животных в питомнике на улице Осенней.
Фото: Pgduma.ru
Как отмечается в сообщении пресс-службы гордумы, данный вопрос находится на постоянном контроле депутатов и представителей общественных организаций.
В ходе визита Владимир Мутовкин и Иван Краснов осмотрели вольеры, хозяйственные комнаты для хранения кормов, помещения для стерилизации собак, а также пообщались с сотрудниками питомника.
Заведующая приютом Татьяна Поповнина сообщила, что многие животные поступают истощенными.
«Необходимо работать с населением, проводить беседы, чтобы люди не выкидывали кошек и собак на улицу», — сказала она.
По ее мнению, чипирование животных помогло бы идентифицировать брошенных четвероногих и позволило бы привлекать их бывших владельцев к ответственности.
Фото: Pgduma.ru
Подводя итоги визита, Владимир Мутовкин отметил, что условия содержания животных в питомнике являются приемлемыми, проблем с питанием нет.
Вместе с тем он обратил внимание на необходимость увеличения площади приюта.
Кроме того, глава Пензы заявил, что будут проработаны вопросы, связанные с водоснабжением питомника и созданием комфортных бытовых условий для его работников.