Мутовкин и Краснов проверили содержание безнадзорных животных в пензенском питомнике Общество

Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин и его заместитель Иван Краснов проверили содержание безнадзорных животных в питомнике на улице Осенней.

Фото: Pgduma.ru

Как отмечается в сообщении пресс-службы гордумы, данный вопрос находится на постоянном контроле депутатов и представителей общественных организаций.

В ходе визита Владимир Мутовкин и Иван Краснов осмотрели вольеры, хозяйственные комнаты для хранения кормов, помещения для стерилизации собак, а также пообщались с сотрудниками питомника.

Заведующая приютом Татьяна Поповнина сообщила, что многие животные поступают истощенными.

«Необходимо работать с населением, проводить беседы, чтобы люди не выкидывали кошек и собак на улицу», — сказала она.

По ее мнению, чипирование животных помогло бы идентифицировать брошенных четвероногих и позволило бы привлекать их бывших владельцев к ответственности.

Фото: Pgduma.ru

Подводя итоги визита, Владимир Мутовкин отметил, что условия содержания животных в питомнике являются приемлемыми, проблем с питанием нет.

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость увеличения площади приюта.

Кроме того, глава Пензы заявил, что будут проработаны вопросы, связанные с водоснабжением питомника и созданием комфортных бытовых условий для его работников.