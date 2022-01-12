Алексей Павлов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов поздравил работников и ветеранов надзорного ведомства с профессиональным праздником, который отмечается 12 января.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Российская прокуратура имеет глубокие корни, уходящие в петровские времена. Три столетия стоит она на страже закона. За это время изменилось многое, но главными задачами прокуратуры неизменно остаются защита законных прав и интересов граждан, непримиримая борьба со всеми видами коррупции и преступности в государстве, обеспечение верховенства закона на всей территории России, ее единства и целостности», — отметил Алексей Павлов.

«Служение своей стране требует самоотверженности и большого мужества. Благодаря вашей компетентности, порядочности, верности долгу удалось многое сделать для решения поставленных обществом и государством задач», — подчеркнул прокурор региона.

Он выразил особую признательность ветеранам органов прокуратуры, которые внесли достойный вклад в дело защиты законности и правопорядка, а сейчас передают свой опыт новому поколению работников прокуратуры.

«В этот знаменательный день желаю всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, счастья и новых успехов в нелегком и ответственном труде на благо России!» — цитирует Алексея Павлова пресс-служба прокуратуры Пензенской области.