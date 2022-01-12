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На горячую линию управления Роспотребнадзора в 2021 году поступило около 25,6 тыс. обращений

13:29 | 12.01.2022 | Общество

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Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. 25 тыс. 564 обращения граждан поступило на телефон горячей линии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

На горячую линию управления Роспотребнадзора в 2021 году поступило около 25,6 тыс. обращений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что обращения поступали как от жителей Пензы и области, так и от граждан, проживающих в других регионах страны.

«Из общего числа поступивших обращений 88,4% касалось вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 11,6% — вопросов защиты прав потребителей», — сказано в тексте.

Из него также следует, что всем обратившимся на горячую линию были даны консультации и разъяснения, в том числе рекомендации о том, как составить претензию; по части вопросов гражданам было рекомендовано письменно обратиться в управление Роспотребнадзора.

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