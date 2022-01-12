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Получено заключение госэкспертизы на документацию по ликвидации свалки в Сердобске

14:03 | 12.01.2022 | Общество

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Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям выдало положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию по ликвидации несанкционированной свалки в Сердобске.

Получено заключение госэкспертизы на документацию по ликвидации свалки в Сердобске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в настоящее время проводится экспертиза достоверности сметной стоимости работ.

В нем напоминается, что разработка проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в двух городах — Сердобске и Белинском — осуществлялась ведомством в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

В тексте указано, что по проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки в Белинском до 21 января будут проводиться общественные обсуждения.

«Выполнение работ по рекультивации свалок запланированы на период 2023–2024 годов с привлечением средств федерального бюджета», — добавляется в сообщении.

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