EN
19:35:49 Среда, 12 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителям Зари напомнили о правилах пожарной безопасности

17:38 | 12.01.2022 | Общество

Печать

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Сотрудники администрации Октябрьского района Пензы, управления по делам ГО и ЧС, а также АО «Газпром газораспределение Пенза», муниципальной пожарной части №2 и МЧС провели межведомственный профилактический рейд, в ходе которого напомнили жителям частных домов в поселке Заря о правилах пожарной безопасности.

Жителям Зари напомнили о правилах пожарной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, особое внимание участники рейда уделили семьям, где проживают дети и люди пожилого возраста.

Во время беседы с гражданами они разъяснили основные правила пожарной безопасности в быту, предупредили о необходимости проявлять осторожность при использовании открытого огня и соблюдать правила эксплуатации газового и электрооборудования.

Кроме того, специалисты рассказали жителям о том, как действовать при обнаружении запаха газа, и раздали им памятки о противопожарной безопасности.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности На горячую линию управления Роспотребнадзора в 2021 году поступило около 25,6 тыс. обращений
В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом Центр спортивной подготовки Пензенской области возглавила Ольга Колобкова
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке игровой приставки «Термодом» подарил юным художникам календари с их рисунками
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама