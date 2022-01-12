Жителям Зари напомнили о правилах пожарной безопасности Общество

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Сотрудники администрации Октябрьского района Пензы, управления по делам ГО и ЧС, а также АО «Газпром газораспределение Пенза», муниципальной пожарной части №2 и МЧС провели межведомственный профилактический рейд, в ходе которого напомнили жителям частных домов в поселке Заря о правилах пожарной безопасности.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, особое внимание участники рейда уделили семьям, где проживают дети и люди пожилого возраста.

Во время беседы с гражданами они разъяснили основные правила пожарной безопасности в быту, предупредили о необходимости проявлять осторожность при использовании открытого огня и соблюдать правила эксплуатации газового и электрооборудования.

Кроме того, специалисты рассказали жителям о том, как действовать при обнаружении запаха газа, и раздали им памятки о противопожарной безопасности.