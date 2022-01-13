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В Пензенской области прогнозируются порывы ветра до 19 метров в секунду и сильный снег

14:57 | 13.01.2022 | Общество

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Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Сильный снег и порывы ветра до 19 метров в секунду прогнозируются на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 14 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области прогнозируются порывы ветра до 19 метров в секунду и сильный снег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 14 января 2022 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, днем местами по Пензенской области ожидается сильный снег, порывы западного ветра 15–19 метров в секунду», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что опасных природных явлений 14 января не прогнозируется, однако существует вероятность возникновения ДТП и ограничения в движении транспорта.

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