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Лесохозяйственные предприятия Пензенской области готовы к весенним посевным работам

16:34 | 13.01.2022 | Общество

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Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Лесохозяйственные предприятия Пензенской области готовы к проведению посевных работ в лесных питомниках весной 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Лесохозяйственные предприятия Пензенской области готовы к весенним посевным работам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время в области имеется на хранении 4 тыс. 467 кг семян древесных пород, из них семян сосны обыкновенной — 487 кг, дуба черешчатого — 3 тыс. 980 кг. Все семена, предназначенные для посева, прошли семенную экспертизу и соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства лесных растений», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что весной текущего года планируется высеять в лесных питомниках 186 кг семян сосны и 300 кг дуба.

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