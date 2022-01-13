Более 34 тыс. пассажиров перевезено двумя поездами сообщением «Пенза — Москва» в дни праздников Общество

Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Свыше 34 тыс. пассажиров перевезено двумя поездами №93/94 и №51/52, которые связывают Пензу и Москву, в период новогодних праздников. Это следует из сообщения пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 13 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Особым спросом в период каникул у пассажиров пользовался [поезд] №93/94 «Пенза — Москва», который перевез более 18 тыс. пассажиров. Также востребованным оказался двухэтажный поезд №51/52 «Пенза — Москва», который в новогодние дни перевез более 16 тыс. пассажиров», — говорится в тексте.

В нем указано также, что с 28 декабря 2021 года по 12 января 2022 года поездами дальнего следования в границах Куйбышевской железной дороги было перевезено около 500 тыс. пассажиров.