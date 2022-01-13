В Пензенской области оштрафовали водителя трактора, прокатившего сноубордиста на веревке Общество

Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Водитель трактора, катавший сноубордиста с помощью веревки, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», которая предусматривает наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 13 января.

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«В ходе мониторинга сети интернет был выявлен видеоматериал, в котором гражданин, используя веревку, привязанную к трактору, катался на сноуборде. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка, в ходе которой был установлен водитель данного транспортного средства. За нарушение правил перевозки пассажиров мужчина 1960 года рождения привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ», — сказано в тексте.

В нем также содержится обращение к водителям с напоминанием о том, что при управлении транспортным средством с привязанными к нему санками или иными приспособлениями создается угроза безопасности дорожного движения.

«Подобные действия могут привести к трагическим последствиям, за что предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность», — подчеркивается в сообщении.