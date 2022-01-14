Состоялось заседание штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров Общество

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Заседание штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в Приволжском федеральном округе, в котором принял участие начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора, охраны леса Минлесхоза Пензенской области Антон Малин, состоялось в пятницу, 14 января.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе заседания Пензенская область была отмечена как один из первых субъектов в округе, представивших на согласование в департамент лесного хозяйства по ПФО сводный план тушения лесных пожаров.

«В процессе работы даны поручения в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года. Особое внимание было уделено вопросам своевременной разработки и утверждения планов тушения лесных пожаров на территории субъектов РФ, доведения штатной численности лесопожарных формирований до нормативной, достоверности представляемой информации по подготовке к пожароопасному сезону», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза Пензенской области.