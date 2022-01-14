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Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области

16:36 | 14.01.2022 | Общество

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Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области в предстоящую субботу, 15 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 15 января 2022 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15–19 метров в секунду, ночью местами сильный снег», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что опасных природных явлений 15 января не прогнозируется, однако существует вероятность возникновения ДТП и ограничения в движении транспорта.

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