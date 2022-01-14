Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области Общество

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области в предстоящую субботу, 15 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 15 января 2022 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15–19 метров в секунду, ночью местами сильный снег», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что опасных природных явлений 15 января не прогнозируется, однако существует вероятность возникновения ДТП и ограничения в движении транспорта.