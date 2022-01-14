В Пензенской области определены места крещенских купаний Общество

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Места крещенских купаний, вблизи которых будут дежурить спасатели, полицейские и врачи, определены в Пензенской области.

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По информации главного управления МЧС России по региону, всего их насчитывается 22.

При этом на данный момент в списке рекомендованных мест купания, размещенном на сайте ведомства , купели в Пензе не значатся.

Среди наиболее близких к Пензе мест крещенских купаний в 2022 году — река Сура в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном, пруд Верхний в Золотаревке, пруд Барский в Воскресеновке, пруд в Бессоновке на улице Фестивальной.

В Заречном крещенские купания пройдут на пруду зоны отдыха «Лесная».

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности и отдавать предпочтение только оборудованным местам, где на Крещение будут дежурить спасатели.