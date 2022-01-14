EN
20:25:16 Пятница, 14 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

15 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму около 27,7 млн. рублей

18:15 | 14.01.2022 | Общество

Печать

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Пятнадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат около 27,7 млн. рублей по итогам первого в 2022 году конкурса президентских грантов.

15 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму около 27,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Денежные средства будут направлены на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, граждан с ограниченными возможностями, на охрану здоровья, а также на реализацию инициатив в сфере образования, пропаганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды и защиты животных.

Максимальный грант — 6 млн. 121 тыс. 409 рублей — выиграл пензенский региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным», который представил на конкурс проект «Люби. Корми. Стерилизуй!»

Минимальную среди НКО Пензенской области сумму гранта — 331 тыс. 273,76 рубля — выиграл благотворительный фонд «Эра добра». Денежные средства будут направлены на реализацию проекта «Социальный центр «Добро». Система оказания помощи в виде одежды и обуви».

Всего на президентские гранты претендовали 10 тыс. 484 проекта из 85 регионов страны.

Победителями конкурса стали 1 тыс. 942 организации. Общая сумма поддержки составила 4 млрд. 35 млн. рублей.

Реализация проектов начнется 1 февраля. В этот же день стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года.

Фонд президентских грантов за пять лет поддержал 21 тыс. 963 проекта на общую сумму 45 млрд. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Состоялось заседание штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом
Лесохозяйственные предприятия Пензенской области готовы к весенним посевным работам Жительница Пензы лишилась 17 тыс. рублей при продаже детской коляски
В Пензенской области за сутки подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом Жителю деревни в Пензенской области грозит до 4 лет тюрьмы за срубленный дуб
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама