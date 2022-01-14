15 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму около 27,7 млн. рублей Общество

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Пятнадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат около 27,7 млн. рублей по итогам первого в 2022 году конкурса президентских грантов.

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Денежные средства будут направлены на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, граждан с ограниченными возможностями, на охрану здоровья, а также на реализацию инициатив в сфере образования, пропаганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды и защиты животных.

Максимальный грант — 6 млн. 121 тыс. 409 рублей — выиграл пензенский региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным», который представил на конкурс проект «Люби. Корми. Стерилизуй!»

Минимальную среди НКО Пензенской области сумму гранта — 331 тыс. 273,76 рубля — выиграл благотворительный фонд «Эра добра». Денежные средства будут направлены на реализацию проекта «Социальный центр «Добро». Система оказания помощи в виде одежды и обуви».

Всего на президентские гранты претендовали 10 тыс. 484 проекта из 85 регионов страны.

Победителями конкурса стали 1 тыс. 942 организации. Общая сумма поддержки составила 4 млрд. 35 млн. рублей.

Реализация проектов начнется 1 февраля. В этот же день стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года.

Фонд президентских грантов за пять лет поддержал 21 тыс. 963 проекта на общую сумму 45 млрд. рублей.