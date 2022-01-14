EN
20:25:23 Пятница, 14 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит президентский грант на софинансирование поддержки НКО

19:39 | 14.01.2022 | Общество

Печать

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Пензенская область получит от Фонда президентских грантов 8 млн. 978 тыс. 959 рублей на софинансирование поддержки некоммерческих организаций в 2022 году.

Пензенская область получит президентский грант на софинансирование поддержки НКО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение между 81 регионом денежных средств в общей сумме 2 млрд. рублей состоялось в ходе заседания координационного комитета в минувший четверг, 13 января.

С учетом средств, предусмотренных в бюджетах субъектов РФ, грантовая поддержка некоммерческих организаций со стороны региональных властей превысит 5 млрд. рублей.

При распределении учитывались показатели, характеризующие организационный уровень проведения региональных конкурсов в прошлом году.

Получить средства субъекты РФ смогут в феврале.

В 2021 году механизмом софинансирования воспользовались 74 региона, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Новости партнеров
Читайте также
15 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму около 27,7 млн. рублей Состоялось заседание штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров
В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом Лесохозяйственные предприятия Пензенской области готовы к весенним посевным работам
Жительница Пензы лишилась 17 тыс. рублей при продаже детской коляски В Пензенской области за сутки подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама