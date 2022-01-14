Пензенская область получит президентский грант на софинансирование поддержки НКО Общество

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Пензенская область получит от Фонда президентских грантов 8 млн. 978 тыс. 959 рублей на софинансирование поддержки некоммерческих организаций в 2022 году.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение между 81 регионом денежных средств в общей сумме 2 млрд. рублей состоялось в ходе заседания координационного комитета в минувший четверг, 13 января.

С учетом средств, предусмотренных в бюджетах субъектов РФ, грантовая поддержка некоммерческих организаций со стороны региональных властей превысит 5 млрд. рублей.

При распределении учитывались показатели, характеризующие организационный уровень проведения региональных конкурсов в прошлом году.

Получить средства субъекты РФ смогут в феврале.

В 2021 году механизмом софинансирования воспользовались 74 региона, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.