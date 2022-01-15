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Дмитрий Матушкин поздравил сотрудников СКР с годовщиной образования ведомства

13:37 | 15.01.2022 | Общество

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Пенза, 15 января 2022. PenzaNews. Руководитель СУ СКР по Пензенской области генерал-майор юстиции Дмитрий Матушкин поздравил сотрудников и ветеранов следствия с 11-й годовщиной образования ведомства.

Дмитрий Матушкин поздравил сотрудников СКР с годовщиной образования ведомства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Следственного комитета из года в год добросовестно и профессионально выполняют свои обязанности, отвечая на новые вызовы в борьбе с преступностью, выявляя и пресекая преступления коррупционной, экстремистской направленности, совершенные несовершеннолетними и в отношении них, против жизни и здоровья граждан, общества и государства, раскрывая преступления прошлых лет. С помощью накопленного опыта и новейшего криминалистического оснащения совершенствуются методики расследования преступлений для выполнения поставленных перед ведомством задач, главной из которых является эффективное и качественное расследование уголовных дел», — сказал Дмитрий Матушкин.

Он отметил, что наряду с этим следователи продолжают проводить личные приемы граждан, взаимодействовать с жителями области, оказывать помощь старшему поколению и воспитанникам детских учреждений, проводить занятия с учащимися кадетского класса.

«Бесценна помощь в становлении молодых следователей ветеранов следствия, которые делятся своим опытом, трудностями, которые пришлось пройти им, и своими достижениями. Все это обеспечивает преемственность традиций следствия, основных принципов работы», — подчеркнул руководитель следственного управления.

«В эту знаменательную дату выражаю признательность сотрудникам следственного управления за профессиональную и самоотверженную службу. Уважаемые коллеги, ветераны следствия, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов, поддержки родных и близких людей!» — цитирует Дмитрия Матушкина пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

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