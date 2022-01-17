В Пензенской области стартовала акция «Студенческий десант» Общество

Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант», в рамках которой студенты пензенских вузов и старшеклассники будут нести службу совместно с сотрудниками полиции и смогут почувствовать себя стражами порядка, стартовала в понедельник, 17 января.

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, акция приурочена ко Дню российского студенчества и завершится в предстоящую пятницу, 21 января.

«В это время для молодежи откроются двери практически всех подразделений органов внутренних дел. Ребята смогут не просто познакомиться с работой сотрудников полиции в ходе специально организованных экскурсий, но и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях УМВД России по Пензенской области. На несколько дней сотрудники полиции станут наставниками для участников акции, познакомят их со своей работой и ответят на все интересующие вопросы о полицейской службе», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.