EN
18:04:11 Понедельник, 17 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области стартовала акция «Студенческий десант»

09:52 | 17.01.2022 | Общество

Печать

Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант», в рамках которой студенты пензенских вузов и старшеклассники будут нести службу совместно с сотрудниками полиции и смогут почувствовать себя стражами порядка, стартовала в понедельник, 17 января.

В Пензенской области стартовала акция «Студенческий десант». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, акция приурочена ко Дню российского студенчества и завершится в предстоящую пятницу, 21 января.

«В это время для молодежи откроются двери практически всех подразделений органов внутренних дел. Ребята смогут не просто познакомиться с работой сотрудников полиции в ходе специально организованных экскурсий, но и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях УМВД России по Пензенской области. На несколько дней сотрудники полиции станут наставниками для участников акции, познакомят их со своей работой и ответят на все интересующие вопросы о полицейской службе», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке стройматериалов
В Пензенской области за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом 15 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму около 27,7 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама