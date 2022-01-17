И.о. руководителя регионального управления СКР проведет прямую телефонную линию 18 января Общество

Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Владимир Архангельский проведет прием обращений граждан по прямой телефонной линии в предстоящий вторник, 18 января.

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Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, прием звонков будет осуществляться по номеру +7 (8412) 63-64-71 с 16.00 до 17.00.

Гражданин, желающий обратиться к Владимиру Архангельскому, связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому должен сообщить свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию. После этого будет установлено непосредственное соединение.