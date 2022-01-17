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И.о. руководителя регионального управления СКР проведет прямую телефонную линию 18 января

16:41 | 17.01.2022 | Общество

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Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Владимир Архангельский проведет прием обращений граждан по прямой телефонной линии в предстоящий вторник, 18 января.

И.о. руководителя регионального управления СКР проведет прямую телефонную линию 18 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, прием звонков будет осуществляться по номеру +7 (8412) 63-64-71 с 16.00 до 17.00.

Гражданин, желающий обратиться к Владимиру Архангельскому, связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому должен сообщить свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию. После этого будет установлено непосредственное соединение.

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