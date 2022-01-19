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Возведенные объекты на «Ласточкиных горах» в Пензе являются самовольными — прокуратура

20:20 | 19.01.2022 | Общество

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Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области по итогам проведенной проверки признала строительство объектов недвижимости на территории экопарка «Ласточкины горы» в Пензе самовольным. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Возведенные объекты на «Ласточкиных горах» в Пензе являются самовольными — прокуратура

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прокуратура Пензенской области по размещенным в средствах массовой информации сведениям провела проверку законности предоставления земельных участков и строительства объектов недвижимости на территории экопарка «Ласточкины горы». Установлено, что предоставленные для жилищного строительства земельные участки не входят в территорию лесного фонда и не являются особо охраняемой природной территорией. В границах территории предоставленных земельных участков построены объекты недвижимости, обладающие признаками капитальных. Органы местного самоуправления города Пензы застройщикам разрешительную документацию не выдавали, в связи с чем возведенные объекты являются самовольными», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что администрация Пензы полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля своевременно не реализовала; вопрос о расторжении четырех договоров аренды земельных участков в связи с их длительным неиспользованием также не рассматривался.

«Учитывая изложенное, прокурор Ленинского района города Пензы внес представление главе администрации города Пензы. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль органов прокуратуры области», — добавляется в сообщении.

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