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В Пензенской области 191 семья получит губернаторские жилищные сертификаты в 2022 году

12:15 | 21.01.2022 | Общество

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Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. 191 молодая семья Пензенской области получит в 2022 году губернаторские жилищные сертификаты, дающие право на выплату в размере 328 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензенской области 191 семья получит губернаторские жилищные сертификаты в 2022 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из бюджета Пензенской области на эти цели выделено 62,7 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что губернаторский жилищный сертификат предоставляется при рождении первенца в течение 12 месяцев после заключения брака семьям, в которых на одного члена семьи приходится менее 10 кв. метров общей площади жилого помещения.

«На момент подачи заявления возраст супругов не должен превышать 28 лет, возраст ребенка — не старше трех лет», — сказано в пресс-релизе.

В тексте подчеркивается, что первоочередным правом на получение сертификата обладают семьи, в составе которых есть инвалид.

В сообщении добавляется, что вручение сертификатов пройдет в администрациях муниципальных образований Пензенской области до 28 января.

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