В Пензе объявлен конкурс на замещение должности главного художника города Общество

Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. Управление градостроительства и архитектуры Пензы объявило о начале приема документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы начальника отдела городского дизайна и среды – главного художника города. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Область профессиональной служебной деятельности — регулирование благоустройства территории города. Вид профессиональной служебной деятельности — разработка правил и подготовка рекомендаций к отдельным видам благоустройства территории городского округа», — сказано в тексте.

В числе квалификационных требований к кандидатам — высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению подготовки «Архитектура»; не менее двух лет стажа муниципальной службы либо стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Документы для участия в конкурсе принимаются в администрации Пензы по 4 февраля, сам конкурс пройдет 28 марта.