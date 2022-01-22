EN
19:57:34 Суббота, 22 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе объявлен конкурс на замещение должности главного художника города

12:00 | 22.01.2022 | Общество

Печать

Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. Управление градостроительства и архитектуры Пензы объявило о начале приема документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы начальника отдела городского дизайна и среды – главного художника города. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе объявлен конкурс на замещение должности главного художника города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Область профессиональной служебной деятельности — регулирование благоустройства территории города. Вид профессиональной служебной деятельности — разработка правил и подготовка рекомендаций к отдельным видам благоустройства территории городского округа», — сказано в тексте.

В числе квалификационных требований к кандидатам — высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению подготовки «Архитектура»; не менее двух лет стажа муниципальной службы либо стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Документы для участия в конкурсе принимаются в администрации Пензы по 4 февраля, сам конкурс пройдет 28 марта.

Новости партнеров
Читайте также
Жителя Пензы будут судить за причинение смерти собутыльнику В Пензенской области за сутки подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом
В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в подъезде В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре в бане
В Пензенской области в 2021 году зарегистрировано около 13,5 тыс. преступлений При пожаре в бане на улице Сурикова в Пензе погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама