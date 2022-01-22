В Пензе состоялась презентация энциклопедии Сосновоборского района Общество

Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. Презентация энциклопедии Сосновоборского района «Под сводом векового бора» состоялась в губернаторском доме Пензы в минувшую пятницу, 21 января.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Сбор материалов для издания, выпущенного по инициативе уроженца села Малая Садовка Александра Бирюкова, велся с 2017 года.

В течение трех последних лет исследовательская деятельность осуществлялась пензенскими краеведами Александром Дворжанским и Сергеем Зелевым.

Присутствовавший на мероприятии губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность работы по сохранению народной памяти.

«С точки зрения фундаментальности исследований это, наверное, первая такая энциклопедия в Пензенской области, и появилась она в Сосновоборском районе благодаря трудам и Александра Ивановича [Бирюкова], и большого количества земляков-сосновоборцев, и коллективу ученых-исследователей. Поверьте мне, написать энциклопедию — это очень тяжелый, непростой труд, потому что надо собрать огромное количество исторического материала», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он предложил рассмотреть возможность выпуска аналогичных изданий в других районах Пензенской области, а для организации данной работы привлекать местные землячества.

Энциклопедию «Под сводом векового бора» планируется направить в библиотеки и образовательные организации региона, сообщает пресс-служба Минобразования Пензенской области.