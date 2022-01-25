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Мельниченко поделился с подписчиками соцсетей фотографиями из своей молодости

13:09 | 25.01.2022 | Общество

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Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в День российского студенчества поделился с подписчиками соцсетей фотографиями из своей молодости.

Мельниченко поделился с подписчиками соцсетей фотографиями из своей молодости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я вспоминаю студенческие годы как веселое и насыщенное событиями время. Мы активно участвовали в общественной жизни, в спортивных и культурных мероприятиях. При этом мы много трудились, постигая азы будущей профессии и набираясь опыта и в аудитории, и «в поле», — написал глава региона.

Он отметил, что времена меняются, но студенты остаются прежними — активными, жизнерадостными и трудолюбивыми.

«Желаю всем студентам Пензенской области здоровья, успехов в учебе и воплощения всех их планов в жизнь! С Днем российского студенчества!» — поздравил Олег Мельниченко.

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