Мельниченко поделился с подписчиками соцсетей фотографиями из своей молодости Общество

Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в День российского студенчества поделился с подписчиками соцсетей фотографиями из своей молодости.

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«Я вспоминаю студенческие годы как веселое и насыщенное событиями время. Мы активно участвовали в общественной жизни, в спортивных и культурных мероприятиях. При этом мы много трудились, постигая азы будущей профессии и набираясь опыта и в аудитории, и «в поле», — написал глава региона.

Он отметил, что времена меняются, но студенты остаются прежними — активными, жизнерадостными и трудолюбивыми.

«Желаю всем студентам Пензенской области здоровья, успехов в учебе и воплощения всех их планов в жизнь! С Днем российского студенчества!» — поздравил Олег Мельниченко.