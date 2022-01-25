Мельниченко предложил модернизировать работу по профилактике подростковой преступности Общество

Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил модернизировать работу по профилактике подростковой преступности.

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензенском регионе в прошлые годы существовала хорошо построенная многоуровневая система профилактики. Я прошу поднять наработанный опыт, актуализировать его и использовать эти наработки», — сказал Олег Мельниченко, выступая на заседании коллеги УМВД России по Пензенской области во вторник, 25 января.

Он также обратил внимание на необходимость усиления работы со старшими по домам, председателями уличных комитетов, советами общественности для снижения уровня правонарушений и бытового пьянства.

«В Пензенской области действует 370 советов общественности, в их деятельность вовлечено около 5 тыс. человек. Это существенный ресурс, который можно использовать для организации профилактической работы», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Кроме того, по мнению Олега Мельниченко, необходимо активизировать работу, направленную на профилактику преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий.