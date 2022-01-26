В Пензенской области раскрываемость преступлений в 2021 году составила около 62% Общество

Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. Раскрываемость преступлений в Пензенской области по итогам 2021 года составила 61,9%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления МВД России.

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«Пресечено около 1,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 109 кг запрещенных веществ, что в полтора раза больше, чем в 2020 году. Установлено 43 наркокурьера из 10 субъектов Российской Федерации», — отмечается в тексте.

В нем указано, что в минувшем году было пресечено более 700 противоправных деяний в сфере незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбуждено 89 уголовных дел, изъято 8 тыс. литров суррогатного алкоголя.

«На 2% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и на 23% — погибших в них людей. Проводимая работа позволила стабилизировать ситуацию с аварийностью на дорогах», — сказано в пресс-релизе.