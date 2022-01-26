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В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»

11:33 | 26.01.2022 | Общество

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Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным УМВД при силовой поддержке Росгвардии в период с 17 по 24 января.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Осуществлена проверка 6 тыс. 826 транспортных средств, из них досмотрено 477; проверено 7 тыс. 214 граждан России, установлено местонахождение 11 граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 22 иностранных гражданина, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ.

В нем указано, что из незаконного оборота изъято 0,25 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения, одна единица незарегистрированного огнестрельного оружия.

«Выявлено 26 лиц, осуществлявших грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства. Данные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 110 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что установлено 39 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения; они привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

Кроме того, в сообщении сказано, что в рамках спецоперации возбуждено семь уголовных дел, к административной ответственности привлечено 1 тыс. 238 лиц.

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