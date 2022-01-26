Управление Росгвардии по Пензенской области подвело итоги деятельности за 2021 год Общество

Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. Более 700 задач по участию в охране общественного порядка и специальных мероприятиях выполнили сотрудники подразделений спецназначения управления Росгвардии по Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 26 января.

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«В результате проделанной работы задержано более 1 тыс. граждан по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений. С участием сотрудников Росгвардии из незаконного оборота изъято 35 единиц огнестрельного оружия, денежных средств на общую сумму более 270 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудники вневедомственной охраны с начала года перечислили в федеральный бюджет свыше 148,6 млн. рублей, осуществили более 7 тыс. выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты.

«Подразделениями лицензионно-разрешительной работы в Пензенской области осуществлено 1 тыс. 484 проверки объектов, охраняемых частными охранными организациями (ЧОО), по результатам которых привлечено к административной ответственности 269 сотрудников охранных структур, в том числе 26 руководителей ЧОО», — отмечается в сообщении.

Кроме того, из него следует, что в 2021 году было проведено 7 тыс. 216 проверок сохранности оружия и боеприпасов; в результате к административной ответственности привлечено 1 тыс. 204 владельца гражданского оружия, изъято 1 тыс. 444 единицы огнестрельного оружия и 5 тыс. 892 патрона.