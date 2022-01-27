Мельниченко поручил активнее информировать жителей о возможности заключения соцконтрактов Общество

Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился активнее информировать жителей региона о возможности заключения социальных контрактов.

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«Нужно помочь людям преодолевать социальную апатию. Граждане, оказавшиеся в трудной ситуации, должны понимать, что у них есть реальная возможность исправить положение. Социальный контракт себя оправдывает», — сказал он в ходе совещания в региональном правительстве, посвященного оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан.

Глава региона напомнил, что участвовать в мероприятиях социального контракта человек может не один раз.

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«Тем людям, которые вышли из трудной ситуации, нужно предлагать варианты занятости, вовлекать через второй социальный контракт в экономическую деятельность», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Губернатор подчеркнул, что при заключении соцконтрактов приоритет должен быть у семей с детьми.

По данным правительства Пензенской области, в 2021 году было заключено и реализовано 2 тыс. 835 социальных контрактов на общую сумму более 277 млн. рублей.

Помощь для выхода из трудной жизненной ситуации получили 746 человек, для трудоустройства — 929, для начала предпринимательской деятельности — 694, для развития личного подсобного хозяйства — 466.