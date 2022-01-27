В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты Общество

Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Новые памятные монеты, посвященные творчеству Юрия Никулина и 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики, появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 27 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что медно-никелевая монета «Творчество Юрия Никулина» номиналом 25 рублей отчеканена на Московском монетном дворе.

«На реверсе — рельефное изображение портрета Юрия Никулина на фоне выполненной в цвете надписи «Цирк»; внизу — изображение автографа артиста и годы жизни в две строки: «1921» и «1997», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что монета «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» номиналом 3 рубля изготовлена из серебра 925 пробы и отчеканена на монетном дворе Санкт-Петербурга.

«На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне — рельефное изображение здания правительства Кабардино-Балкарской Республики на фоне изображения Эльбруса; слева — выполненный в цвете герб республики; внизу — надписи в четыре строки: «100 лет» и «Кабардино-Балкарская Республика», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.