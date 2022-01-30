Валерий Лидин поздравил отряд «Поиск-вездеход» с 15-летием со дня основания Общество

Пенза, 30 января 2022. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил отряд «Поиск-вездеход» с 15-летием со дня основания.

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«В этот знаменательный день хочу выразить глубокую признательность бойцам и бессменному командиру отряда Ларисе Владимировне Казаковой за огромную работу, проведенную за полтора десятилетия. Полевые экспедиции, раскопки при любой погоде, жизнь в спартанских условиях, кропотливый труд в архивах, запросы в разные инстанции, сбор экспонатов для созданного вами музея — все это требует особенных качеств характера, которые отличают пензенских поисковиков. Увлеченные делом, неравнодушные, с активной гражданской позицией, искренне любящие малую Родину молодые люди, знающие историю Великой Отечественной войны и своей страны, вы являетесь примером для подрастающего поколения Пензенской области», — цитирует приветственный адрес Валерия Лидина пресс-служба регионального парламента.

Спикер Заксобрания пожелал новых открытий и заверил, что депутатский корпус продолжит оказывать всестороннюю поддержку поисковикам.

Отряд «Поиск-вездеход» был создан в январе 2007 года.

За 15 лет работы бойцы поискового отряда приняли участие в 35 экспедициях, в том числе всероссийских и международных. Удалось найти останки более тысячи солдат и офицеров, установить свыше 100 имен погибших.