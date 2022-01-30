В Пензенской области прокуратура начала проверку по информации о высадке детей из автобуса на мороз Общество

Пенза, 30 января 2022. PenzaNews. Органы прокуратуры в Пензенской области начали проверку по информации о высадке детей водителем маршрутного автобуса малой вместимости на мороз.

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«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура города Кузнецка проводит проверку по факту высадки детей из автобуса малой вместимости маршрута №55 на мороз до приезда к месту назначения, о чем 27 января 2022 года появилась информация в социальных сетях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в воскресенье, 30 января.

В нем добавляется, что в ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям водителя и должностных лиц, которые несут ответственность за организацию разъяснительной работы с персоналом.

«По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сказано в тексте.