Стал известен график доставки пенсий и иных соцвыплат в Пензенской области в феврале Общество

Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области проинформировало о графике доставки пенсий и иных социальных выплат в феврале 2022 года.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального отделения ПФР, поступившем в ИА «PenzaNews», для пенсионеров, получающих средства через кредитные учреждения, 4 февраля будут профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5–12 числа.

11 февраля будут производиться выплаты за 13–19 числа, 18 февраля — за 20–22 числа, 22 февраля — за 23–25 числа.

Доставка пенсий через «Почту России» производится по графикам, составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с территориальными органами ПФР.

Конкретную дату доставки пенсии можно уточнить в отделении почтовой связи по месту жительства.