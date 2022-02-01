Михаил Дралин провел дистанционный прием жителей Городищенского района Общество

Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия», председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин провел дистанционный прием жителей Городищенского района.

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В числе вопросов — ситуация с распространением коронавирусной инфекции, лекарственное обеспечение, оказание социальной поддержки населению.

Так, инвалид из села Павло-Куракино пожаловался парламентарию на дороговизну медикаментов и недостаточное внимание в период болезни со стороны работников здравоохранения.

Во время дистанционного приема поступил звонок с вопросом о возможности прохождения санаторного лечения после перенесенной болезни.

В свою очередь жительница Городища обратилась к Михаилу Дралину за помощью в решении юридически сложной проблемы при наследовании земельного участка.

Все обращения граждан депутат взял в работу и заверил, что ни одна просьба не останется без внимания, сообщается на сайте регионального парламента.