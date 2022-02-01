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Михаил Дралин провел дистанционный прием жителей Городищенского района

15:32 | 01.02.2022 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия», председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин провел дистанционный прием жителей Городищенского района.

Михаил Дралин провел дистанционный прием жителей Городищенского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В числе вопросов — ситуация с распространением коронавирусной инфекции, лекарственное обеспечение, оказание социальной поддержки населению.

Так, инвалид из села Павло-Куракино пожаловался парламентарию на дороговизну медикаментов и недостаточное внимание в период болезни со стороны работников здравоохранения.

Во время дистанционного приема поступил звонок с вопросом о возможности прохождения санаторного лечения после перенесенной болезни.

В свою очередь жительница Городища обратилась к Михаилу Дралину за помощью в решении юридически сложной проблемы при наследовании земельного участка.

Все обращения граждан депутат взял в работу и заверил, что ни одна просьба не останется без внимания, сообщается на сайте регионального парламента.

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