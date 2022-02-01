В Пензе обсудили модернизацию оборудования водозабора Сурского гидроузла Общество

Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Модернизация оборудования водозабора Сурского гидроузла стала основной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с первым заместителем председателя правительства региона Виктором Кувайцевым, которая состоялась во вторник, 1 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил руководитель субъекта федерации, в настоящее время состояние четырех насосных агрегатов, осуществляющих подъем воды в теле плотины, является проблемным, оборудование требует замены.

«Насосы работают с 1980-х годов, их ресурс на сегодняшний день практически исчерпан. С учетом того, что мы комплексно подходим к модернизации системы водоснабжения города Пензы и с этого года начинаем активно менять городские сети, надо проработать вопрос с этими агрегатами», — подчеркнул глава региона.

«Я знаю, вы провели предварительные мероприятия с «Горводоканалом». Доложите, какие есть предложения. И мы примем решение, что делать, потому что модернизировать городские водопроводные сети, не занимаясь насосным оборудованием, будет неправильно», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Виктору Кувайцеву.

По словам первого замглавы кабинета министров области, по поручению губернатора была создана рабочая группа; выводы после анализа ситуации таковы, что обветшало не только насосное оборудование, запущенное в работу в 1982 году, но и здание, которое находится в теле плотины; нарушается гидроизоляция, пошли подтеки.

«Я посмотрел предварительные подсчеты, если мы делаем «под ключ» модернизацию, это порядка 400 млн. [рублей]. Я предлагаю реализовать это поэтапно, за три года. Готовьте перечень поручений для городской администрации, которая должна сформировать всю необходимую проектно-сметную документацию», — сказал губернатор.

«И давайте мы приступим к замене двух насосов уже в этом году. Чтобы в следующий осенне-зимний сезон входить, понимая, что у нас повысилась устойчивость водоснабжения с точки зрения безаварийной работы объекта», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.