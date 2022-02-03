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Юлия Лазуткина посетила с рабочим визитом Нижнеломовский район

11:09 | 03.02.2022 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Сенатор Российской Федерации – представитель от Законодательного собрания Пензенской области Юлия Лазуткина посетила с рабочим визитом Нижнеломовский район и провела прием граждан.

Юлия Лазуткина посетила с рабочим визитом Нижнеломовский район. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жители обратились к ней с просьбами о содействии в решении ряда социальных вопросов.

Одно из обращений касалось реализации проекта современного досугового центра для детей.

Ближайшие планы и вектор работы в этом направлении Юлия Лазуткина обсудила с авторами проекта.

«Будущее — за детьми. И здесь важно помогать создавать подрастающему поколению условия для их разнопланового развития. Очень много идей по проекту можно исполнить на базе развития креативных индустрий и социального предпринимательства», — отметила она.

В ходе рабочей поездки Юлия Лазуткина также провела встречу с главой администрации Нижнеломовского района Николаем Уракчеевым, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического и культурного развития муниципального образования, сообщает пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

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