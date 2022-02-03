АО «Транснефть – Дружба» провело учения на реке в Пензенской области Общество

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. АО «Транснефть – Дружба» провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода «Куйбышев — Унеча-2» через реку Кададу в Кузнецком районе Пензенской области.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Целью учений являлась проверка эффективности выбора мест установки боновых заграждений для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти в кратчайшие сроки.

Согласно сценарию, оператор НПС «Кузнецк» зафиксировал аварийное снижение давления на участке нефтепровода в месте пересечения реки. Управляющий диспетчер районного диспетчерского пункта условно остановил транспортировку нефти на «разгерметизированном» технологическом участке.

Патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) НПС «Кузнецк», оперативно прибывшая для обследования, установила «место повреждения» и подтвердила условный выход нефти на поверхность реки.

Специалисты провели анализ газовоздушной смеси, обеспечили видимый разрыв электрической цепи, совместно с представителями управления безопасности выставили оцепление.

Аварийные бригады ЛАЭС и профессионального аварийно-спасательного формирования при пензенском районном управлении предприятия установили на рубеже, предусмотренном планом ликвидации разливов нефти, 350 метров боновых заграждений зимнего типа.

При помощи нефтесборщиков поверхность воды была очищена от условной нефтесодержащей пленки. Представители экоаналитической лаборатории непрерывно отбирали пробы атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод и проводили анализы.

В учениях приняли участие 34 человека, было задействовано 19 единиц автотранспорта и спецтехники.

Все поставленные в ходе учебно-тренировочного занятия задачи были выполнены в установленные регламентом сроки, сообщается на сайте АО «Транснефть – Дружба».