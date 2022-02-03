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Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в санатории «Нива» под Пензой

19:52 | 03.02.2022 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района начала проверку по факту пожара в детском санаторно-оздоровительном учреждении «Нива», который произошел днем в четверг, 3 февраля.

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в санатории «Нива» под Пензой

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Информация о возгорании поступила в аварийные службы около 14.00. По предварительным данным, пожар произошел в отдельно стоящем клубе санатория площадью 570 кв. метров, соединенном переходом со спальным корпусом. Площадь пожара составила около 300 кв. метров. Из корпуса санатория было эвакуировано более 70 несовершеннолетних отдыхающих и персонал учреждения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности должностными лицами санатория и контролирующих органов.

В тексте отмечается также, что на место происшествия выезжал прокурор Пензенского района Дмитрий Оникиенко.

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