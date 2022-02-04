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Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 83-й годовщиной образования Пензенской области

09:31 | 04.02.2022 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 83-й годовщиной со дня образования Пензенской области, которая отмечается 4 февраля.

Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 83-й годовщиной образования Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«История Сурского края неразрывно связана с историей нашей страны. Созданная в 1939 году, область добилась успехов в развитии промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования, культуры, подарила Отечеству немало выдающихся людей, которыми по праву гордится Родина — видных государственных деятелей, военачальников, врачей, поэтов, писателей, композиторов, спортсменов, замечательных тружеников», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что солидный экономический потенциал, богатое культурное и духовное наследие позволяют Пензенской области уверенно занимать достойное место среди субъектов Российской Федерации.

«Продукция наших предприятий, научные открытия, современные технологические разработки получили широкую известность в стране и за рубежом, край становится привлекательным для инвесторов. Все это сделано вами, дорогие земляки! Спасибо за добросовестный труд, за неизменную верность родной земле! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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