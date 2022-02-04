Офисы МФЦ в Пензе переходят на режим приема посетителей по предварительной записи Общество

Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Все офисы МФЦ в Пензе в связи с непростой эпидситуацией в регионе с 4 февраля и до особого распоряжения переходят на осуществление приема посетителей по предварительной записи, за исключением предоставления услуг Минцифры РФ, услуги по печати бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19, а также выдачи готового результата. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте облправительства.

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В нем уточняется, что режим работы МФЦ остается прежним: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

Из текста также следует, что предварительно записаться на получение государственных или муниципальных услуг можно по телефону: +7 (8412) 92-70-00, на сайте МФЦ, через «Госуслуги» и мобильные приложения.