В Пензенской области откроют четыре приюта для содержания безнадзорных животных Общество

Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Четыре приюта для содержания безнадзорных животных будет открыто в Пензенской области к середине 2022 года, на эти цели выделено 20 млн. рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

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«Областью ежегодно выделяется свыше 4 млн. рублей на проведение процедуры отлова, стерилизации и содержания животных в приютах. Но, к сожалению, мы видим, что подобного рода мероприятия являются недостаточными. Поэтому в соответствии с поручением губернатора была разработана дополнительная программа. Руководитель области выделил на эти цели дополнительные ресурсы», — сказал глава Минсельхоза региона в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 4 февраля.

Он уточнил, что средства будут направлены на обустройство приютов на территории Каменского, Сердобского, Пензенского и Нижнеломовского районов.

«В настоящее время муниципальные учреждения уже действуют на территории города Пензы и в Кузнецком районе. И с помощью уже шести приютов, которые будут работать как межрайонные, будет осуществляться отлов, стерилизация и временное содержание безнадзорных животных. Активисты, которые обеспокоены гуманным отношением и являются профессионалами в этой сфере, уже изъявили желание принимать участие в этой работе», — цитирует Романа Калентьева пресс-служба облправительства.