EN
17:21:09 Пятница, 4 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Кузнецкий» отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ в интернет-банке и приложении

15:58 | 04.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ в интернет-банке и мобильном приложении «kuzbank-онлайн». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 4 февраля.

«Кузнецкий» отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ в интернет-банке и приложении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь можно оплачивать коммунальные услуги, такие как водоснабжение, электричество, газ, отопление, капитальный ремонт, вывоз мусора, услуги операторов мобильной и телефонной связи, кабельное, спутниковое, цифровое телевидение без дополнительных затрат. Сейчас в мобильном приложении и интернет-банке «kuzbank-онлайн» доступно более 1 тыс. поставщиков услуг», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пользователь, чтобы не вводить повторно данные для оплаты, может создать шаблон платежа.

«В следующий раз останется только выбрать его из меню, уточнить сумму, период и оплатить в пару кликов», — поясняется в тексте.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 981 случай заражения коронавирусом В Нижнеломовском районе убита самка лося
Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области В Башмаково сотрудники Росгвардии остановили автомобиль с пьяным пензенцем за рулем
В Кузнецке мужчина украл и выбросил детскую коляску Житель Ярославской области подозревается в краже имущества из салона связи под Пензой
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама