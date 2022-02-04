«Кузнецкий» отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ в интернет-банке и приложении Общество

Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ в интернет-банке и мобильном приложении «kuzbank-онлайн». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 4 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь можно оплачивать коммунальные услуги, такие как водоснабжение, электричество, газ, отопление, капитальный ремонт, вывоз мусора, услуги операторов мобильной и телефонной связи, кабельное, спутниковое, цифровое телевидение без дополнительных затрат. Сейчас в мобильном приложении и интернет-банке «kuzbank-онлайн» доступно более 1 тыс. поставщиков услуг», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пользователь, чтобы не вводить повторно данные для оплаты, может создать шаблон платежа.

«В следующий раз останется только выбрать его из меню, уточнить сумму, период и оплатить в пару кликов», — поясняется в тексте.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.