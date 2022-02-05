В Пензенской области за год возбуждено 530 тыс. исполнительных производств Общество

Пенза, 5 февраля 2022. PenzaNews. 530 тыс. исполнительных производств возбуждено в Пензенской области в 2021 году, на исполнении находилось 928 тыс. производств. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

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В нем отмечается, что нагрузка на сотрудников остается высокой: в среднем на исполнении у одного судебного пристава-исполнителя в прошлом году находилось 4,4 тыс. производств.

«Сумма перечисленных в консолидированный бюджет Российской Федерации денежных средств составила 1,2 млрд. рублей. Общая сумма, взысканная управлением, составила 5 млрд. 618 млн. рублей. Таким образом, каждым судебным приставом-исполнителем управления в среднем за год взыскано 22 млн. рублей, или 1,8 млн. рублей в месяц», — сказано в пресс-релизе.

Из него также следует, что в 2021 году было взыскано свыше 15 млн. рублей по исполнительным производствам о взыскании зарплаты; в пользу детей взыскано более 232 млн. рублей, что выше прошлогоднего уровня на 64 млн. рублей.

«Возбуждено 637 уголовных дел, из которых 593 окончено производством, 591 направлено в суд с обвинительным актом. При этом 621 уголовное дело возбуждено в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты средств на содержание детей, 16 уголовных дел — по преступлениям против правосудия, два уголовных дела — по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», — указано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках полномочий УФССП России по Пензенской области осуществляет охрану всех 37 отдельно стоящих зданий федеральных судов и 30 участков мировых судей; происшествий, повлекших причинение вреда здоровью судей, участников судебных процессов, работников и посетителей судов, в минувшем году допущено не было.