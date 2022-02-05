В Пензенской области в 2021 году выявлено более 2 тыс. нарушений законов в сфере противодействия коррупции Общество

Пенза, 5 февраля 2022. PenzaNews. 2 тыс. 62 нарушения законов в сфере противодействия коррупции выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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«Принесено 396 протестов, в суды направлено 13 заявлений, внесено 703 представления, 74 информации, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 954 лица, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 90 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел коррупционной направленности», — указано в тексте.

В нем добавляется, что в минувшем году было выявлено 12 фактов личной заинтересованности государственных, муниципальных служащих и иных лиц, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

«По-прежнему распространенными являются нарушения, связанные с предоставлением служащими, иными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2021 году выявлено 970 нарушений указанной категории. Государственными и муниципальными служащими, иными лицами, на которых возложена указанная обязанность, в сведениях не отражались доходы, полученные от продажи автотранспорта, находящееся в пользовании имущество, банковские счета, обязательства имущественного характера», — отмечается в пресс-релизе.

Из него также следует, что в 2021 году было рассмотрено исковое заявление прокурора Пензенской области об обращении в доход государства имущества стоимостью 57 млн. рублей, приобретение которого на законные доходы не подтверждено; требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

«В 2021 году по постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение должностным лицам от имени и в интересах юридических лиц привлечено две организации Пензенской области. Им назначены административные штрафы на общую сумму 1,5 млн. рублей. Пристальное внимание уделяется соблюдению запретов и ограничений после увольнения служащих. В связи с нарушением порядка трудоустройства бывших государственных и муниципальных служащих в 2021 году возбуждено 44 дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ», — сказано в сообщении.