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Протяженность тропы здоровья «Ритм» в «Спутнике» планируется увеличить до 5 км

11:33 | 05.02.2022 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2022. PenzaNews. Протяженность тропы здоровья «Ритм» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, которая в настоящее время составляет чуть более 3 км, планируется увеличить в 2022 году до 5 км.

Протяженность тропы здоровья «Ритм» в «Спутнике» планируется увеличить до 5 км. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После того, как завершатся работы во второй части затона, тропа будет увеличена до 5 км. А это хорошая новость не только для любителей прогулок, скандинавской ходьбы, бега, роллеров и велосипедистов, ведь в новой прогулочной зоне планируется оборудовать и новый большой пляж», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Спутника».

В нем отмечается, что будет благоустроен и существующий пляж — к летнему сезону намечено завезти свежий песок, установить теневые навесы и организовать новую площадку для корпоративного отдыха.

Кроме того, как следует из текста, в текущем году будет расширена зона воркаута.

«Постепенно «Город Спутник» можно будет сравнить и с американским Майами: в планах не просто обустроить станцию сапсерфинга, схожую с той, что расположена на Атлантическом побережье, но и проводить здесь крупные соревнования. А еще есть идея поддержать развитие туристических маршрутов и организовать от «Спутника» сплавы по реке», — сказано в сообщении.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.

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