Около 1,1 тыс. нарушений выявлено в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью Общество

Пенза, 6 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 78 нарушений в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«В целях их устранения прокурорами принесено 116 протестов, внесено 431 представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 380 лиц, к административной — 28, в суды направлено 117 исков, по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что мерами прокурорского реагирования пресекались нарушения порядка передачи муниципального имущества в аренду, собственность и концессию, выразившиеся в несоответствии аукционной документации требованиям законодательства, несвоевременном опубликовании протоколов о результатах аукционов, неправомерном допуске к участию в них.

«Выявлялись факты передачи муниципального имущества в пользование хозяйствующему субъекту в отсутствие гражданско-правового договора, в обход конкурентных процедур, бездействия по взысканию задолженности по арендной плате. В Бековском, Никольском, Колышлейском районах должностные лица администраций использовали служебные транспортные средства в личных целях во внерабочее время. Имели место факты распоряжения государственным и муниципальным имуществом предприятий без согласия собственника и проведения конкурентных процедур, несоблюдения порядка получения согласия на сдачу в аренду государственного и муниципального имущества. В отдельных случаях нарушения законодательства при распоряжении имуществом предприятий указывали на признаки возможной преступной деятельности должностных лиц, в связи с чем прокурорами инициировались процессуальные проверки с целью возбуждения уголовных дел», — сказано в пресс-релизе.