EN
15:31:16 Воскресенье, 6 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ Студент ПГУ Александр Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине

Около 1,1 тыс. нарушений выявлено в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью

09:40 | 06.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 6 февраля 2022. PenzaNews. 1 тыс. 78 нарушений в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

Около 1,1 тыс. нарушений выявлено в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях их устранения прокурорами принесено 116 протестов, внесено 431 представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 380 лиц, к административной — 28, в суды направлено 117 исков, по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что мерами прокурорского реагирования пресекались нарушения порядка передачи муниципального имущества в аренду, собственность и концессию, выразившиеся в несоответствии аукционной документации требованиям законодательства, несвоевременном опубликовании протоколов о результатах аукционов, неправомерном допуске к участию в них.

«Выявлялись факты передачи муниципального имущества в пользование хозяйствующему субъекту в отсутствие гражданско-правового договора, в обход конкурентных процедур, бездействия по взысканию задолженности по арендной плате. В Бековском, Никольском, Колышлейском районах должностные лица администраций использовали служебные транспортные средства в личных целях во внерабочее время. Имели место факты распоряжения государственным и муниципальным имуществом предприятий без согласия собственника и проведения конкурентных процедур, несоблюдения порядка получения согласия на сдачу в аренду государственного и муниципального имущества. В отдельных случаях нарушения законодательства при распоряжении имуществом предприятий указывали на признаки возможной преступной деятельности должностных лиц, в связи с чем прокурорами инициировались процессуальные проверки с целью возбуждения уголовных дел», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 186 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Решение о продлении срока содержания под стражей Белозерцева не нарушает его конституционных прав — суд В Пензенской области за сутки подтвержден 981 случай заражения коронавирусом
В Нижнеломовском районе убита самка лося Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама