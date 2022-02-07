«Караван» присоединился к инициативе по ограничению торговых наценок Общество

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Пензенская торговая сеть «Караван» присоединилась к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продукты питания. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ФАС России по Пензенской области.

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В нем напоминается, что ранее с инициативой по добровольному ограничению торговых наценок выступили крупнейшие федеральные торговые сети страны.

«Пензенское УФАС России совместно с министерством сельского хозяйства области провело совещание с крупными региональными торговыми сетями. Территориальное управление службы рассказало о положительном опыте реализации федеральными торговыми сетями инициатив по ограничению максимальных наценок на отдельные позиции ряда социально значимых продуктов питания. Пензенским ретейлерам было предложено оценить свои возможности по присоединению к данной инициативе. При этом они самостоятельно определяют торговые позиции, временной период, предельный размер наценки. После предложения пензенского УФАС России торговая сеть «Караван» сообщила о готовности ограничить максимальный уровень наценок на отдельные категории продуктов, указанных в постановлении правительства РФ от 15 июля 2010 года №530. Ограничение введено с 1 февраля по 31 декабря 2022 года», — сказано в пресс-релизе.

В утвержденном постановлением правительства России перечне отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, значатся: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.