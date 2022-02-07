В Пензенской области стартовала операция «Лесовоз» Общество

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз» стартовало на территории Пензенской области 7 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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В нем уточняется, что мероприятие проводится совместно с сотрудниками полиции и направлено на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины, выявление и пресечение незаконных рубок лесных насаждений.

«По итогам проведенных в 2021 году аналогичных мероприятий на территории Пензенской области выявлено 35 нарушений лесного законодательства. По данным фактам возбуждено 29 дел об административных правонарушениях. Выявлено девять случаев незаконных рубок лесных насаждений. По фактам незаконных рубок материалы направлены в правоохранительные органы, возбуждено шесть уголовных дел по ст. 260 УК РФ», — отмечается в пресс-релизе.