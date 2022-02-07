Подразделения МРЭО ГИБДД переходят на режим приема посетителей по предварительной записи Общество

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Пензенской области в связи с ухудшением эпидобстановки с 8 февраля переходят на режим приема посетителей только по предварительной записи через портал «Госуслуги». Это следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, поступившего в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД. С 8 февраля 2022 года услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений, разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств, свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов будут осуществляться только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что информация о режиме работы подразделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области доступна на сайте Госавтоинспекции.